Fabio Fulco: “Ferito dopo la fine dell’amore con Cristina Chiabotto, non mi ha rispettato”

A distanza di più di un anno dalla fine della loro storia, Fabio Fulco torna a parlare dell’ex compagna Cristina Chiabotto che, dopo anni insieme, ha deciso di lasciarlo ed è convolata a nozze con Marco Roscio. “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto”, racconta amareggiato l’attore che ha recentemente ritrovato l’amore con Veronica Papa, più giovane di 25 anni.

L’amarezza per il modo in cui Cristina Chiabotto ha deciso di lasciarlo dopo oltre 10 anni insieme non ha ancora abbandonato l’attore Fabio Fulco che, al settimanale Intimità, torna a parlare della sua ex compagna e della fine della loro storia d’amore. Fu l’ex Miss Italia a decidere di lasciarlo, per poi innamorarsi dell’imprenditore Marco Roscio e sposarlo. Fulco dichiara oggi che a ferirlo è stato il modo in cui Cristina ha deciso di interrompere la loro relazione e i progetti di vita insieme.

Fulco racconta che la ex avrebbe commesso un errore nel modo di comunicargli la volontà di interrompere la loro lunghissima relazione: “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto. Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi”.

“Quello che ha oggi” si chiama Veronica Papa, bellissima ragazza mora con un passato da Miss, più giovane di Fabio di 25 anni. “L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora” racconta l’attore che non nasconde il desiderio di tornare a pensare a una famiglia sua “E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli”.

FanPage