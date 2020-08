Belen Rodriguez pungente su Instagram, messaggio in codice per De Martino?

Tra le storie della showgirl la pagina di un libro che suona come un richiamo per l’ex marito

Il flirt con Gianmaria Antinolfi sembra il classico “chiodo schiaccia chiodo” per Belen Rodriguez, che si è rifugiata tra le braccia dell’imprenditore napoletano poco più di un mese dopo la rottura con Stefano De Martino. E pare abbia funzionato, visto che sono sempre meno i post nostalgici sul profilo social della showgirl.



Anzi, tra le ultime storie appare la pagina di un libro che suona come un punto definitivo, pronta a voltare definitivamente pagina. “Non sto pensando a niente, che bello – si legge – Non pensare a niente è avere l’anima propria e intera. Pensare a niente è vivere intimamente il flusso e riflusso della vita. Non sto pensando a niente. Solo, come se mi fossi appoggiato male: un dolore alle spalle, o a un fianco, c’è un sapore amaro nell’anima mia. E’ che in fin dei conti, non sto pensando a niente, ma davvero a niente, a niente”.

Insomma, per chi ancora non lo avesse capito, Belen non sta pensando a niente, ma si gode questa nuova estate da single. La showgirl, che fino a pochi giorni fa era a Ibiza con gli amici, ora è ad Amalfi con la sorella Cecilia e Santiago – che ha trascorso qualche giornata in barca con Stefano De Martino – e appare molto serena. La tempesta, piano piano, sta passando.

