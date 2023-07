La vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica e ad affermarsi a livello internazionale. La racconta il film di Maria Peters “Sulle ali della musica”, in onda sabato 1° luglio alle 21.25 su Rai 1. Arrivata in America dall’Olanda con i suoi genitori quando era ancora una bambina, all’inizio del ‘900, Antonia sogna di diventare direttrice d’orchestra, ma nessuno sembra prenderla sul serio e il motivo è semplice: in un mondo conservatore e maschilista è difficile per una donna far valere il proprio talento artistico. Di conseguenza, Antonia decide di sfidare tutto e tutti per provare a essere ammessa alla Berlin Philharmonic Orchestra ed inseguire così il suo sogno. Tuttavia, con il profilarsi all’orizzonte dell’amore della sua vita, sarà chiamata a dure scelte. Nel cast, Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe.