Sabato 1° luglio, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Elisa e Andrea a Bergamo.

Elisa e Andrea si sono incontrati casualmente in un bar e si sono innamorati al primo sguardo. Entrambi erano già impegnati e hanno dovuto chiudere le altre relazioni per stare insieme. Essendo lei di Bergamo e lui di Rimini, per il primo anno la loro è stata una relazione a distanza. Poi, quando Andrea ha ricevuto l’offerta di lavoro dei suoi sogni Elisa ha deciso di trasferirsi, nonostante il fortissimo legame con la sua famiglia d’origine. Ora lavorano insieme in una concessionaria di moto a Riccione. Il rito civile e i festeggiamenti si svolgeranno in una splendida villa immersa nel verde.