Piero Pelù rinvia il tour: “Shock acustico, le orecchie da rocker devono riposare”

Brutte notizie per i fan di Piero Pelù, che aspettavano di vederlo durante il tour estivo “Estremo live”. Via social il cantante ha infatti annunciato di doversi fermare per qualche mese per problemi di salute: “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”.

Tour rimandato

Pelù ha cercato fino all’ultimo di salvare i concerti, consultando i migliori otorini, ma non c’è stato niente da fare. “Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile”, ha scritto ai suoi follower. “Ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo, dunque il tour ‘Estremo’ di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”.

“Nessun addio, è un arrivederci”

Una decisione sofferta per il rocker, che è sempre salito sul palco in qualsiasi condizione: “Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità”. Chi pensa, però, che questo significhi un ritiro rimarrà deluso: “Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile”.