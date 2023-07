Coldplay a Milano, Elisa canta “Eppure sentire” insieme a loro

Le tappe italiane dei Coldplay sono state un vero e proprio omaggio al Bel Paese, non c’è che dire. A Napoli la band ha regalato al pubblico un incredibile versione di Napul’è di Pino Daniele, e a Milano non ha voluto essere da meno, tanto che Chris Martin è salito sul palco “armato” di chitarra per suonare e cantare – in un italiano un po’ storpiato – O mia bela Madunina. E per non farsi mancare nulla, il palco di San Siro ha ospitato anche qualche ospite interessante. Zucchero prima, e poi Elisa, che ha cantato insieme a Chris Martin un’emozionantissima versione di Eppure sentire.

I COLDPLAY OSPITANO ELISA A SAN SIRO

È un tripudio di emozioni. ed Elisa insieme sul palco di San Siro per una versione indimenticabile di Eppure sentire. “Non parlo italiano, quindi abbiamo bisogno di una cantante italiana”, dichiara il fronteman dei Coldplay per annunciare l’ingresso di Elisa, accolta dall’affetto del pubblico. Sul palco con i cantanti anche il violinista Davide Rossi, che ha accompagnato musicalmente questo spettacolo incredibile. Un’emozione unica non soltanto per il pubblico, ma anche per la stessa Elisa, che ha pubblicamente ringraziato Chris Martin e colleghi sui social. “Grazie Coldplay, è stato un sogno”, ha scritto felice la cantante, dopo aver riscosso un successo incredibile sul palco milanese.