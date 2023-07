Addio a Lucia Coppa, voce storica del Giornale Radio Rai

Lucia era nata nel 1954 e nel 1985 era diventata giornalista professionista. La sua passione la politica economica e sindacale. Per il Gr1, fino alla sua uscita dall’Azienda, aveva seguito i fili diretti in occasione del 1 maggio con i comizi dei leader sindacali e le trattative con il governo. Appassionata, gentile, sempre professionale, è stata maestra ed esempio per molti giornalisti della radio: dava consigli ai più giovani, con umanità e umiltà. Ricorderemo sempre la sua fiammeggiante capigliatura.

Durante i suoi anni alla Rai ha partecipato attivamente all’attività dell’Usigrai che così la ricorda:

Lucia Coppa ci ha lasciato. Giornalista del Giornale Radio Rai, Lucia è stata per anni anche una dirigente dell’Usigrai e ha dedicato al sindacato molte delle sue energie; è anche grazie al suo lungo impegno sulla parità di genere che il tema ha assunto un ruolo centrale nella discussione all’interno della Rai, cosi come si devono alla sua sensibilità alcune iniziative sociali che L’Usigrai ancora oggi porta avanti. L’insegnamento che Lucia ci lascia è quello di non perdere mai, anche nell’azione sindacale, quella capacità di volgere lo sguardo, di accorgersi di chi è rimasto indietro.

Grazie Lucia.