“Isola dei famosi 2022”, Edoardo Tavassi “scarica” Mercedesz Henger: “E’ una falsa”

In una diretta Instagram l’ex naufrago si è sfogato accusando la ragazza di aver giocato con lui

Giusto il tempo di finire il reality e tornare tutti in Italia e i rapporti tra i protagonisti de “L’Isola dei famosi 2022” prendono subito una piega diversa. Come quelli tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. In una diretta Instagram Tavassi ha scaricato di fatto Mercedesz con cui, seppure a fasi alterne, sembrava esserci un bel feeling. “E’ l’unica persona che non ho sentito – ha detto -. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è!”.

Quella tra Edoardo e Mercedesz è stata una delle storie che hanno caratterizzato questa edizione dell’Isola. Appena arrivata sull’Isola Mercedesz ha subito legato con Edoardo che non ha nascosto di avere un debole per lei. Ben presto però il rapporto è cambiato e lui ha iniziato a pensare che l’interesse della ragazza fosse tutt’altro che sincero.



“Tutti quelli che stavano lì all’Isola li ho sentiti, lei no – ha proseguito Edoardo parlando con i fan -. Sarà incazzata? Però mi ha taggato in un post, quindi… Ho dimostrazioni che c’era del marcio, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi coglionavo tutti! Io non vi ho preso per il culo ma perché non voglio farlo con me stesso”. Quindi, confermando che quella di Mercedesz era tutta una recita per acquisire i favori del pubblico, Tavassi ha concluso dicendo che “lei fa parte di un mondo che conosce bene determinate dinamiche che a me non piacciono”.