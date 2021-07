The Good, the Bart, and the Loki: annunciato il nuovo corto de I Simpson

The Good, The Bart, and the Loki è il nuovo cortometraggio che è stato annunciato, qualche ora fa, tramite un comunicato stampa ufficiale. L’opera è un particolare crossover tra il mondo de I Simpson, nota sitcom animata di Matt Groening e l’universo Marvel. Tale progetto è il secondo prodotto che vede i simpatici personaggi gialli tributare la Disney dopo ll risveglio della Forza dopo il riposino, che ovviamente celebra Star Wars. Ecco la sinossi completa dell’opera:

Nel nuovo corto in arrivo in esclusiva su Disney+, Loki è bandito da Asgard ancora una volta e deve affrontare i suoi avversari più difficili: i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield. Il dio dell’Inganno fa squadra con Bart Simpson in questo crossover che rende omaggio all’Universo Cinematografico Marvel composto da supereroi e villain.

È curioso notare che, già nel titolo, The Good, The Bart, and the Loki rende omaggio ad un leggendario film del nostrano Sergio Leone, ovvero Il Buono, il Brutto e il Cattivo anche se non è chiaro se questa è una semplice citazione o troveremo, all’interno della realizzazione, delle chiare contaminazioni con il western. In ogni caso, un’altra particolarità è che, nel corto, Tom Hiddleston tornerà nei panni di Loki, prestando la voce alla sua versione animata.

L’opera arriverà direttamente su Disney + il 7 luglio prossimo, in concomitanza dell’uscita del penultimo episodio della serie Loki, che si chiuderà definitivamente il 14 luglio. Che questo sia un indizio per dirci che nella puntata il multiverso esploderà del tutto creando questo stesso crossover animato? L’ipotesi è senza dubbio affascinante e ci auguriamo che ciò venga confermato così da rendere ancora più epico questo peculiare prodotto. Qui sopra trovate il poster di The Good, The Bart, and the Loki.

