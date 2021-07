Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncia: “Divento papà”

Filippo Bisciglia rivela di voler allargare la famiglia con la compagna Pamela Camassa, dopo la fine delle riprese di Temptation Island.

Filippo Bisciglia ha preso una decisione importante sul futuro con la compagna Pamela Camassa. Dopo anni di relazione stabile e amore sincero, il presentatore di Temptation Island ha chiesto alla sua dolce metà di diventare padre, con la benedizione di Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia: dopo Temptation Island arriva un figlio

La nuova edizione di Temptation Island sta per debuttare su Canale5 e nel cast c’è anche l’affascinante tentatore Manuel Di Bernardo. Le riprese sono ufficialmente finite e Filippo Bisciglia è tornato a casa dalla compagna Pamela Camassa. I due fanno coppia fissa da diversi anni ma hanno premesso di non avere intenzione di convolare a nozze, dal momento che la convivenza per loro è già un impegno per la vita. Grandi cambiamenti invece, nell’immediato futuro, dal momento che Bisciglia ha annunciato che diventerà presto padre grazie a Pamela.

La notizia è stata annunciata da Nuovo, che intervista il presentatore di Temptation Island e diffonde la sua decisione. A quanto sembra, Filippo si è consultato anche con Maria De Filippi, per la quale ha speso bellissime parole, che lo ha spronato ad allargare la famiglia. Nel frattempo, tutto è pronto per la prima puntata del reality delle tentazioni, che vedrà le coppie mettere alla prova il loro amore sulle bianche coste della Sardegna. In questa edizione ci sono coppie molto variegate, tutte con problematiche e storie diverse, che potrebbero riservare colpi di scena clamorosi.

comingsoon.it