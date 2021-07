Su “GENTE” Roberto Farnesi: “52 anni è l’età giusta per diventare papà”

All’alba dei 52 anni (li compie il 19 luglio) Roberto Farnesi diventa papà: a fine novembre nascerà Mia, la sua prima figlia che avrà dalla compagna Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane.

«Non ci posso credere», dice l’attore a “Gente”, in edicola da venerdì 2 luglio, protagonista della soap di Canale 5 “Il Paradiso delle signore”. «Ho atteso tanto di realizzare questo sogno perché volevo essere certo di avere accanto la persona giusta, la donna con cui costruire solide basi». Farnesi racconta anche i retroscena dell’arrivo della bimba. «Abbiamo atteso due anni dopo che Lucya si era laureata perché aveva trovato un lavoro in una grande casa automobilistica. Ma i due anni sono scaduti a novembre e a quel punto eravamo in un altro pesante lockdown e io ho voluto aspettare. A febbraio, invece, con la prospettiva dei vaccini mi sono rilassato e… siamo rimasti subito in dolce attesa!». L’attore non nasconde qualche pensiero riguardo alla propria età: «Mio padre mi ebbe a 56 anni e lo persi a 22, quindi lo so cosa significa avere figli tardi».