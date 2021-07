“Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme da settimane”

Nuova coppia nello showbiz italiano? A quanto pare sì! Sembra ci sia del tenero tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. I due sono stati di recente pizzicati insieme in barca e ora sono trapelate nuove indiscrezioni su questa liaison.

Stando a quanto scrive il portale Very Inutil People, infatti, Stefano De Martino e Paola Di Benedetto si frequenterebbero da circa due settimane. Più volte la Madre Natura di Ciao Darwin si sarebbe recata a Napoli, dove l’ex ballerino di Amici ha una casa.

Secondo il sito a breve Paola Di Benedetto e Stefano De Martino ufficializzeranno questa nuova liaison amorosa. Anche perché tutto sarebbe iniziato lo scorso anno: pare che il conduttore di Made in Sud abbia corteggiato per mesi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip prima di riuscire a conquistarla del tutto.

A fare da collante tra i due Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano e una delle migliori amiche di Paola. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato i gossip ma neppure smentito. Segno che qualcosa di vero e reale c’è…

Il passato di Stefano De Martino e Paola Di Benedetto

Di recente Paola Di Benedetto ha chiuso la sua relazione con il cantante Federico Rossi. I due si sono mollati nonostante una convivenza avviata a Milano e un’intervista di coppia a Verissimo. La modella e l’artista hanno mantenuto un buon rapporto dopo la rottura.

Stefano De Martino, invece, non ha ufficializzato più alcun rapporto amoroso dopo l’addio a Belen Rodriguez. Nel 2019 Belen e Stefano si sono regalati una seconda chance pure per il bene del figlio Santiago, che oggi ha otto anni. Il ritorno di fiamma non ha funzionato e oggi la soubrette ha voltato pagina accanto ad Antonino Spinalbese.

Negli ultimi mesi si è parlato con una certa insistenza di un flirt tra Stefano De Martino e la conduttrice Andrea Delogu, ex moglie dell’attore Francesco Montanari. De Martino e la Delogu sono però solo buoni amici, come assicurato dalla speaker radiofonica sui social network.

