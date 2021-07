Mediaset, continuano gli addii: Maurizio Pistocchi si dimette

Continuano gli addii a Mediaset. In queste ore, un nuovo volto ha comunicato la decisione di interrompere la sua esperienza nell’azienda. Dopo Alessia Marcuzzi e Giorgia Rossi, lascia anche Maurizio Pistocchi. Il giornalista sportivo ha annunciato sui social la fine della sua esperienza a Mediaset.

Dopo trentacinque anni, il giornalista sportivo ha lasciato Mediaset. Maurizio Pistocchi ha affidato l’annuncio della sua decisione a un post pubblicato su Twitter. Il sessantacinquenne ha fatto sapere che si è conclusa quell’esperienza lavorativa cominciata il 6 settembre 1986:

“Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset, e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti e mi ha consentito di vivere una esperienza umana e professionale irripetibile. Dopotutto, domani è un altro giorno. Ad maiora”.

Poi, alla luce dei numerosi commenti piovuti sul suo profilo, ha voluto aggiungere un’importante precisazione: “Tecnicamente si tratta di dimissioni volontarie: se avessi voluto sarei rimasto ancora”.

Nel corso della sua lunga carriera, Maurizio Pistocchi ha avuto modo di lavorare con uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il giornalista sportivo ha affiancato Raimondo Vianello nel programma Pressing. Negli anni ’90, ha collaborato anche con Maurizio Mosca nel programma L’appello del martedì. In seguito, ha presenziato nella trasmissione Guida al Campionato, dove curava la moviola. Nel 2017, è stato rimosso dai programmi Mediaset, ma ha continuato a lavorare per Premium Sport e Sport Mediaset. Oggi arriva la notizia dell’addio. Al momento non è dato sapere se ci siano già nuove esperienze lavorative ad attenderlo. Di certo si conosceranno maggiori dettagli nelle prossime settimane.