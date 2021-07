Kill Bill 3: Quentin Tarantino vorrebbe Maya Hawke come protagonista

Durante una recente intervista, Quentin Tarantino è tornato a parlare della possibilità di realizzare Kill Bill 3 e del cast che vorrebbe per il film

Ultimamente sono tornate a farsi sentire le voci che spingono affinché Quentin Tarantino si dedichi alla realizzazione di Kill Bill 3. Lo stesso regista è tornato a parlare del progetto durante una recente intervista rilasciata al noto comico e podcaster Joe Rogan e, in particolare, si è concentrato sulle possibili scelte di casting.

Al riguardo, l’autore ha dichiarato:

Penso che si tratterebbe di tornare a visitare quei personaggi, di immaginarsi la Sposa e sua figlia BB dopo 20 anni di pace, per poi vedere la pace frantumarsi. A quel punto la Sposa e BB sarebbero in fuga e anche solo l’idea di poter far recitare a fianco Uma Thurman sua figlia Maya è fottutamente entusiasmante.

Sempre nella stessa discussione, Quentin Tarantino ha parlato a lungo anche della possibile trama di un eventuale Kill Bill 3. In particolare, ha ricordato al pubblico che Elle Driver (il personaggio interpretato da Daryl Hannah) e Sophie Fatale (Julie Dreyfus) sono ancora vive e che, nonostante le menomazioni riportate nei primi due capitoli della saga, possono ancora rivelarsi una minaccia per la Sposa e sua figlia BB.

Il regista non ha parlato di un altro possibile sviluppo, che sembra essere il preferito dai fan: potrebbe essere la figlia di Veronica Green, che ha visto la madre venire uccisa dal personaggio di Uma Thurman, a tornare per cercare vendetta. Tra le altre cose, di recente è stato fatto notare da Vivica A. Fox (che ha interpretato proprio Veronica Green) che Zendaya sarebbe perfetta per la parte.

Nonostante l’evidente interessa di Tarantino, al momento non ci sono particolari indizi a suggerire che il terzo capitolo di Kill Bill sia effettivamente destinato ad essere realizzato. Solamente il tempo potrà dirci se il regista, che ha più volte dichiarato di essere intenzionato a realizzare solamente 10 pellicole, vorrà veramente impegnarsi in questo progetto.

cinematographe.it