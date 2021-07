Generazione 56k: conosciamo Angelo Spagnoletti, l’attore che interpreta Daniel

Generazione 56K è la nuova serie dei The Jackal disponibile in streaming su Netflix a partire dal 1° luglio. Angelo Spagnoletti è il protagonista maschile della serie comedy prodotta da Cattleya da un’idea di Francesco Ebbasta, suo anche il soggetto, la sceneggiatura e la direzione dei primi quattro episodi, e realizzata in collaborazione con i The Jackal. Nella serie, Angelo Spagnoletti interpreta il ruolo di Daniel, uno sviluppatore di app che quando incontra Matilda, una ragazzina conosciuta nella sua infanzia interpretata da Cristina Cappelli, se ne innamora perdutamente e decide di rivoluzionare il corso della sua vita. Ma chi è Angelo Spagnoletti?

Angelo Spagnoletti è nato a Telese Terme nel 1994, in provincia di Benevento, ma vive a Roma da otto anni, da quando ovvero dopo il liceo ha deciso di fare l’attore. Dopo aver studiato al Centro Sperimentale, per lui tanto teatro, la gavetta classica, fino all’esordio ufficiale con la serie tv dei The Jackal. A Fanpage.it ha dichiarato: “Sono contento di iniziare con questa serie perché è stata una bella esperienza, una bella avventura”. Angelo Spagnoletti è alto 179 centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani.

“Generazione 56K” è la prima produzione da protagonista di Angelo Spagnoletti. Presto, però, lo vedremo anche impegnato in un ruolo nella serie della Rai, “Vincenzo Malinconico, avvocato”, tratta dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo. Ha studiato al Centro Sperimentale di Roma, ha seguito i corsi di Marcello Cotugno, di David Warren, Raffaello Fusaro e Mariella De Libero. È stato protagonista della webserie Rai “Genitori vs Figli”.