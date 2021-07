Emma Marrone: ora si torna a cantare!

Dopo un anno di chiusure è tornato il momento di salire sul palco. La cantante salentina ha inaugurato, insieme a Zalando, la stagione all’Arena di Verona

Il primo concerto post-Covid per ogni artista è un momento da ricordare. Per questo Emma Marrone e Zalando hanno scelto, per celebrare questa occasione unica, una delle location più suggestive d’Italia: l’Arena di Verona. Del resto, non si poteva che ricominciare alla grande!

Sono stati mesi difficili e intensi, ma la voglia di far sentire la propria voce è stata ed è, se possibile, ancora più forte di prima. Soprattutto per persone cariche di energia come Emma che nel tempo, con il suo talento e la sua voce, si è fatta ambasciatrice di battaglie e messaggi per la comunità.

«Tornare a cantare in un mondo che è cambiato è bellissimo. Molte cose sono mutate, per altri, invece, bisogna ancora lavorare tanto – racconta Emma – Magari qualcuno di noi ha raggiunto maggiori consapevolezze, però la strada per essere veramente noi stessi e per sentirsi liberi di esprimersi fino in fondo è ancora dura perché c’è sempre il rischio di essere giudicati diversi. Per questo bisogna lavorare ancora tanto».

Emma Marrone: il video all’arena di Verona

Ma come può la musica migliorare la nostra società? Lei non ha dubbi: «Noi artisti forse siamo qui anche per questo, per aiutare l’evoluzione delle cose. Io ci sono sempre stata e non vedo l’ora di continuare a fare tutte le mie battaglie insieme a voi». Il suo modo di comunicare, fin dagli esordi, è stato sempre inclusivo e carico di solidarietà. Per questo Zalando, da subito, ha riconosciuto il lei le caratteristiche ideali per diventare parte della grande famiglia del brand, una «Creatrice di Ottimismo» adatta a spargere positività nel mondo.

La cantante e l’e-commerce di moda e lifestyle, infatti, credono fortemente nel costruire un futuro in cui vivere con libertà la propria unicità. Emma, infatti, non è solo una cantante, ma è anche una produttrice musicale, attrice e soprattutto una persona vera che ama mostrarsi senza filtri. Una donna capace di rappresentare al meglio l’empowerment al femminile.

