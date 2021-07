Battiti Live 2021, i cantanti di stasera: scaletta della puntata 4 e quando vederla in tv

Andrà in onda questa sera, giovedì 1 luglio, dal palco del Castello Aragonese di Otranto, la quarta puntata di “Battiti Live” lo show musicale estivo curato da Radio Norba e condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e la giovane Mariasole Pollio che guida il pubblico in inedite avventure da backstage

Grande ritorno questa sera, giovedì 1 luglio, per Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio al timone dell’ormai quarto e penultimo appuntamento con “Battiti Live”, lo show musicale estivo a cura dell’emittente Radio Norba e tra i più apprezzati in Italia. Anche quest’anno il festival si svolgerà tra il meraviglioso palco allestito al Castello Aragonese di Otranto e le performance “on the road” nelle più belle località pugliesi. In attesa del gran finale in programma per sabato 3 luglio, ecco quali cantanti si esibiranno durante la quarta serata di “Battiti Live”, tra ospiti nazionali e internazionali che potremo presto seguire in TV.

Saranno ben tre le performance “on the road” che, durante la quarta puntata di “Battiti Live” animeranno alcune tra le più suggestive città pugliesi: da Annalisa, con il suo live da Grottaglie a La Rappresentante di Lista sul palco di Giovinazzo. Da Barletta si collegheranno invece J-Ax e Jake La Furia con il loro ultimo singolo “Salsa”. Ai quattro artisti appena citati se ne aggiungeranno molti altri, in un cast ben assortito che vede non solo generi musicali molto diversi tra loro, ma anche l’alternarsi di voci nazionali e internazionali. Da Elettra Lamborghini con la sua hit dell’estate “Pistolero” agli idoli di “Amici” Aka7even e Deddy fino ad Alice Merton e il Dj tedesco Topic che, in qualità di ospiti internazionali, avranno occhi e orecchie del pubblico puntati su di loro.

Ecco i 31 cantanti inscaletta per la quarta puntata di “Battiti Live”:

Alice Merton

Topic

The Kolors

Elettra Lamborghini

Ernia

Rkomi

Gaudiano

Aiello

Booomdabash

Baby K

Aka7even

Mr. Rain

Deddy

Federico Rossi

Rocco Hunt

Ana Mena

Clementino

Nina Zilli

Carl Brave

Noemi

Braco e Luna

Icon808, Nicola Siciliano e Didy

Bugo

Giacomo Urtis

Annalisa

La Rappresentante di Lista

J-Ax

Jake La Furia



Anche per la sua quarta e penultima puntata, lo show musicale di “Battiti Live” sarà a cura di Radio Norba. L’appuntamento è nuovamente fissato per le ore 21:00 di giovedì 1 luglio per più di trenta esibizioni e una serata intera di musica, trasmesse in diretta su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba (canale 19 del digitale terreste e 730 di Sky) e in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. Per chi lo volesse, è possibile seguire e commentare attivamente l’evento anche attraverso i social network ufficiali di Radio Norba, collegandosi all’hashtag #battitilive. Per la trasmissione delle puntate sulla TV generalista il pubblico dovrà invece attendere fino a metà luglio quando “Battiti Live” andrà in onda anche in prima serata su Italia 1 e in replica sul resto delle reti Mediaset (Mediaset Extra, Italia 2, Mediaset Play Infinity), con un appuntamento settimanale che a breve verrà comunicato ufficialmente.

