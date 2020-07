Antonella Elia già furiosa con il compagno Pietro Delle Piane a ‘Temptation Island’ 2020: ecco cos’è successo

La showgirl si scaglia contro l’attore: il video spoiler ufficiale lo svela.La bella 56enne nel Pinnettu guarda un video dell’uomo che ama e…

Antonella Elia è già furiosa con il compagno a Temptation Island 2020. Il video spoiler ufficiale del reality lo svela. La bella bionda nel Pinnettu guarda un video e sbotta contro Pietro Delle Piane. La sua reazione è rabbiosa: non riesce a credere ai suoi occhi…“Oddio che fa?”



Commenta basita Antonella Elia guardando le immagini che raccontano la vita nel villaggio degli uomini del suo compagno, tentato dalle single in Sardegna. La showgirl poi esplode. “Che bastar*o!”, esclama incredula.

E’ su tutte le furie. E’ bastato solo qualche giorno di lontananza per mandare in frantumi il loro rapporto? Antonella pare davvero molto infastidita da quel che ha visto. Lei è una donna schietta e vera. E’ anche molto gelosa del compagno: le azioni di Pietro al reality l’hanno già portata a un punto di rottura? Temptation Island 2020 prenderà il via domani, giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Le indiscrezioni su una delle coppie vip più attese del programma sono già tantissime. Sembrerebbe che la Elia, dopo aver visto il video nel Pinnettu, abbia chiesto il falò anticipato, troppo colpita in negativo dalle immagini. Pietro, sempre stando alle voci di corridoio, non si sarebbe, però, presentato.

Per capire quel che è realmente accaduto, non rimane che sintonizzarsi davanti la tv. Antonella sarebbe in forte crisi per il comportamento scorretto di Delle Piane. Per i ben informati la coppia sarebbe a un passo dai titoli di coda. E il reality non è neppure iniziato…





Annamaria Capozzi, Gossip.it