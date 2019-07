Cinema, “Toy Story 4” è primo in Usa

Toy Story 4 è al vertice degli incassi Usa anche di questo fine settimana. Il film Walt Disney ha incassato nelle sale del Nord America 57.9 milioni di dollari. In totale il film ha raggiunto ad oggi 496.5 milioni.

Al secondo posto il terzo capitolo di Annabelle, che ha debuttato in oltre 3,500 schermi mercoledì. Apre confermando le aspettative della Warner Bros., l’horror con 20.4 milioni e un totale di 31.2 milioni nei primi cinque giorni. Il fine settimana ha visto altre uscite molto attese, come quella di Yesterday, una commedia romantica originale con la colonna sonora dei Beatles, che incassa 7 milioni e si piazza al terzo posto. Aladdin e Pets 2 seguono e si contendono le altre due posizioni.

ANSA