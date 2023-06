Nozze reali ad Amman, si sposano il futuro re Hussein e Rajwa

Il principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah sposa Rajwa Al Saif, che diventa principessa ereditaria. La cerimonia nuziale nello stesso palazzo in cui re Abdallah II sposò nel 1993 la regina Rania, alla presenza di illustri teste coronate. Poi il corteo per il Palazzo reale Al Husseiniya per la festa: circa 10 chilometri per ammirare la nuova coppia regale, erede al trono hashemita. Il fidanzamento con Hussein della sposa – laureata in architettura alla Syracuse University nello stato di New York – fu annunciato dalla casa reale giordana nell’agosto dello scorso anno.

Il corteo per le vie della capitale Per il principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah e la sua sposa Rajwa Al Saif, un corteo che si snoda per le strade della capitale, traboccante di bandiere. Al Palazzo Al Husseiniya, re Abdallah e la regina Rania hanno organizzato un grande ricevimento di nozze, seguito da una cena ufficiale in onore degli sposi. Tra gli invitati capi di stato, principi ereditari e stimate personalità di nazioni alleate e Paesi amici.

I maxischermi per vedere la cerimonia Per poter assistere alle nozze del principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah e Rajwa Al Saif, in alcuni quartieri della capitale hanno montato dei maxischermi per consentire alla folla di assistere al corteo nunziale, lungo diversi chilometri e scortato dai Defender Land Rover rossi della guardia reale giordana.

Gli sposi Il principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah e Rajwa Al Saif hanno entrambi 29 anni e hanno studiato negli Stati Uniti dove si sono conosciuti. Lei è laureata in architettura ed è figlia di Khaled Saif, uno degli imprenditori più influenti dell’Arabia Saudita, sposato con Azza Sudairi, del clan che, nel corso dei decenni, ha dominato la casa reale saudita. Il principe Hussein, futuro re di Giordania, è figlio di re Abdullah che ha sposato nel 1993 una palestinese, l’attuale regina Rania. La loro primogenita, la principessa Iman, a marzo, ha sposato un finanziere di New York, Jameel Alexander Thermiotis.