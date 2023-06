Il reveal del cast di X Factor 2023 sugli schermi della Media company

URBAN VISION, media company leader nella comunicazione digital out of home, continua a puntare sull’entertainment e sulla musica grazie a una nuova collaborazione con X Factor. A “schermi unificati” nelle città di Roma e Milano, da via Dante alle Colonne di San Lorenzo e da Via Del Corso al Pigneto, dopo un countdown di 60 secondi, sono stati svelati i nomi e i volti dei protagonisti del contest musicale più amato dagli italiani, show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su NOW.

Il cast stellare composto da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez, Morgan al tavolo e Francesca Michielin in conduzione è approdato sui principali e più iconici maxi Led della media company, per aggiungere a quella televisiva, una audience di circa 2,9 milioni; a questo si è affiancato anche il circuito YUBIQA di URBAN VISION che include le GO TV di Aeroporti di Roma e gli impianti pubblicitari di Autostrade per l’Italia.

Il progetto speciale attualmente in onda sui circuiti digitali URBAN VISION, è il primo di una serie di appuntamenti che siglano la partnership tra la Media company e Sky, volta a trasmettere sui maxi led anticipazioni, contenuti sempre nuovi e dinamici, dedicati allo show.

Una collaborazione, infine, che si inserisce nel percorso più ampio intrapreso già da tempo dall’azienda guidata da Gianluca De Marchi, per trasformare l’out of home in un media interattivo, in grado di rispondere all’evoluzione dei costumi delle società e agli interessi di città, sempre più smart e digitali.