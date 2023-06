Didier Drogba e Gabrielle Lemaire entrano a far parte, con un loro team, della E1 series, il primo campionato mondiale di barche a propulsione elettrica

Team Drogba è il quarto equipaggio annunciato in gara nella stagione inaugurale del UIM E1 World Championship, il primo campionato mondiale di barche a propulsione elettrica. All’evento parteciperà una flotta internazionale composta da 10 equipaggi RaceBird che si contenderanno la vittoria nella seconda parte del 2023.

Drogba s’ispira al sette volte campione mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton.

L’ex attaccante del Chelsea, originario della Costa d’Avorio, e la sua compagna Gabrielle LeMaire saranno dunque saranno i nuovi team owner in questa competizione. Gareggeranno contro gli altri concorrenti, inclusi i team Spagna di Rafa Nadal e team Messico di Sergio Perez.

Drogba è famoso per il suo spirito di leadership e la passione che esprime nella promozione della sostenibilità e della consapevolezza ambientale, nonché per la Didier Drogba Foundation che intende migliorare la vita dei bambini africani, fornendo loro l’accesso a un’istruzione e a un’assistenza sanitaria di qualità.

L’attaccante della Costa d’Avorio, che tra il 2004 e il 2015 ha vinto quattro titoli Premier League, quattro FA Cup (Coppa d’Inghilterra) e la UEFA Champions League con il Chelsea (militando anche nel Marsiglia, Galatasaray, Shanghai Shenhua e Montreal Impact), parteciperà con il suo equipaggio, denominato Team Drogba, e con la colorata bandiera della Costa d’Avorio, alla stagione inaugurale del primo campionato mondiale di barche a propulsione elettrica, che prenderà il via nel corso dell’anno.

Drogba è il più grande capocannoniere di tutti i tempi della Costa d’Avorio, con 65 goal all’attivo e 104 presenze in campo. Ha gareggiato in tre Coppe del Mondo (2006, 2010 e 2014) e in due edizioni della African Cup of Nations (2006 e 2012).

Nel corso della sua carriera e anche dopo il ritiro Drogba ha assunto un ruolo di primo piano nella promozione della sostenibilità e della consapevolezza ambientale, insieme alla sua compagna Gabrielle.

Didier Drogba spiega: “Lo sport e la sostenibilità sono una combinazione vincente. Gabrielle e io siamo agguerriti concorrenti e formeremo un equipaggio forte. Ci ispiriamo a figure leggendarie come Senna e Schumacher, ma in modo particolare a Lewis Hamilton, che ha vinto diversi campionati di Formula 1, abbattendo barriere e agendo da vero leader per una nuova generazione di piloti”.

“L’inquinamento ha causato la distruzione e la perdita degli habitat costieri in tutto il mondo. Il degrado degli ecosistemi sottomarini costituisce una grave minaccia per la vita marina e la sopravvivenza delle comunità costiere. Intendiamo quindi esercitare un impatto positivo grazie allo sviluppo accelerato di tecnologie pulite e cambiamenti stimolanti. Ci batteremo con piacere per una causa così importante. Rafa e Checo, preparatevi! Veniamo a cercarvi e siamo qui per vincere!”

Gabrielle LeMaire ha così commentato: “La passione, l’ambizione e l’umiltà sono il nostro tratto distintivo sia in gara che nella promozione della sostenibilità. Inoltre, grazie alla Didier Drogba Foundation, lavoriamo incessantemente per l’emancipazione femminile, una tematica così importante per noi due e che sarà al centro del nostro equipaggio E1, composto da piloti di entrambi i sessi. Perché insieme siamo più forti!”.

La leadership di Drogba nella protezione dell’ambiente e nella promozione della sostenibilità è in sintonia con l’ambizioso programma della E1 Series, Blue Impact, che si propone di ripristinare su larga scala gli ecosistemi marini lungo i litorali antistanti ai centri urbani in cui si svolgono le gare. Il programma E1 Blue Impact sarà diretto da Carlos Duarte, Direttore Scientifico E1, nonché uno dei principali biologi marini al mondo.

Alejandro Agag, Co-Fondatore e Presidente di E1, spiega: “Didier Drogba e Gabrielle LeMaire formano una squadra potente e, insieme, simboleggiano tutti i valori che il Campionato E1 intende rappresentare. Agguerriti concorrenti e innovatori sia in campo sportivo che nel mondo aziendale, condividono la stessa passione per gli oceani e per lo sviluppo di un pianeta più sostenibile. Porteranno energia, colore e azione in acqua. Lo schieramento degli equipaggi è ancora più emozionante, perché Didier e Gabrielle si uniscono a personaggi del calibro di Checo e Rafa. Che la gara abbia inizio!”.

Rodi Basso, Co-Fondatore e CEO di E1, commenta: “È un equipaggio davvero stimolante per la E1 Series: abbina principi fondamentali come la diversità, l’inclusione e la sostenibilità, al forte entusiasmo per le gare e la vittoria. È un duo dinamico che dimostra la grande importanza di garantire parità di opportunità e rappresentazione sia per gli uomini che per le donne negli sport motoristici, a partire dalla sala riunioni fino all’abitacolo. Inoltre, il loro impegno per la salute degli oceani e il cambiamento tecnologico diffonderà in modo ancora più ampio il messaggio della E1 Series. È davvero emozionante vedere la flotta che prende forma e… ci sono altri importanti annunci in arrivo!”.

Consapevoli dell’importanza di uno sviluppo sostenibile, Didier Drogba e la sua fondazione stanno consolidando collaborazioni con università internazionali per un Master in Sviluppo Sostenibile e hanno in corso molti altri progetti, a dimostrazione dell’impegno per questa causa.

Altrove, la fondazione mette a disposizione istruzione e assistenza sanitaria per l’infanzia, soprattutto nelle regioni afflitte da povertà, malattia e guerre, gettando le fondamenta per un futuro sostenibile.

Nel suo impegno attivo per esercitare un impatto positivo sul pianeta e sulla vita dei bambini africani, Drogba è affiancato dalla sua compagna, Gabrielle LeMaire.

Imprenditrice di successo ed esperta di marketing, Gabrielle condivide la passione di Didier per il cambiamento e la creazione di un futuro sostenibile. L’imprenditrice belga-ivoriana ha fondato e dirige Barons Agence Conseil, un’agenzia di comunicazione che lavora in tutto il continente africano.

Nel loro nuovo ruolo di proprietari di un equipaggio nella E1 Series, Didier e Gabrielle sperano di raggiungere un pubblico globale e ispirarlo ad unirsi alla corsa per realizzare un mondo sostenibile per tutti.

La tanto attesa prima stagione del UIM E1 World Championship è in programma per la seconda parte dell’anno. Nei prossimi mesi, gli organizzatori del campionato continueranno ad accelerare i preparativi per la stagione inaugurale e, a breve, saranno annunciati altri equipaggi e luoghi di gara.