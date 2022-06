Piero Pelù cade durante il concerto di Milano: sui social le foto delle lastre alla testa

Incidente per il rocker, impegnato con l’ultimo tour prima dello scioglimento definitivo dei Litfiba: ha sbattuto violentemente la testa e la schiena contro un gradino del palco

“Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7”, con queste parole Piero Pelù ha raccontato sui social la sua caduta sul palco durante il concerto tenuto il 25 maggio all’Alcatraz di Milano, prima delle due tappe del tour di addio dei Liftiba. Il cantante ha accompagnano il post mostrando sia il video dell’incidente che le radiografie eseguite successivamente.

Oltre alla diagnosi condivisa con i fan, Pelù ha scherzato a proposito delle lastre della sua testa: “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”. Nel video si vede il momento della caduta: il cantante mentre si prende l’abbraccio del pubblico a ridosso delle transenne perde l’equilibrio all’improvviso, cadendo all’indietro e sbattendo su un gradino del palco con la schiena e la testa. Pelù si è subito rialzato, continuando a cantare come se nulla fosse.



Poi nelle scorse ore ha deciso di svelare la verità sulle sue condizioni di salute. Per il momento è stato annunciato che il concerto dei fuori-tour dei Litfiba a Campobasso è stato annullato. La prossima data del tour della band è fissata invece per il 24 giugno a Macerata. Si attendono notizie sul cantante che è atteso il 4 giugno insieme a Gazzelle, Eugenio Finardi ed Elisa al Campovolo con Luciano Ligabue per l’evento “30 anni in un (nuovo) giorno”.