William e Kate: prima dose di vaccino anti covid-19

Il Duchi di Cambridge raccontano il loro vax day su Instagram. E Kate si mostra in un outfit decisamente insolito

William e Kate. Per i duchi di Cambridge non c’è un attimo di tregua: con la fine del lockdown nel Regno Unito, il volto giovane dei royals inglesi è tornato agli impegni istituzionali di sempre. Anzi, forse vi è tornato come non mai. Obiettivo: far dimenticare Harry, Meghan e le loro dichiarazioni e recuperare punti di popolarità cercando di mettere in ombra, se possibile, i cognati d’Oltreoceano.

Una missione che, ci piace immaginare essere stata comunicata direttamente dalla regina, e che i due duchi stanno portando avanti con una dedizione quasi militare tra tour, nuove vie di comunicazione e anche un nuovo approccio alla vita pubblica dei royals: ultimo passo di questo percorso si è concretizzato nella condivisione della foto mentre ricevono il vaccino anti covid-19.

Un momento che per molti, nel mondo, ha significato e significa tanto, ma soprattutto uno scatto che, ancora una volta, racconta la nuova generazione di royals come molto più vicina ai “commoners” che all’ancient regime (o al divismo hollywoodiano dell’altra coppia di duchi).

A dimostrazione di questa -ormai sempre più probabile- tesi, sia William che Kate, per il loro vax-day con il vaccino anti covid-19, hanno deciso di indossare un look decisamente molto casual. Nello specifico, la duchessa si è fatta immortalare come mai prima d’ora: t-shirt bianca, jeans a vita alta e capelli sciolti.

Una scelta a nostro avviso, non casuale. Vedere William e Kate ricevere il vaccino senza alcuna cerimoniosità, racconta in maniera inequivocabile ciò che la pandemia ha sottolineato: il virus non fa distinzioni di censo. Ed è proprio da questa rivoluzione che i royals hanno deciso di ripartire raccontandosi prima di tutto come cittadini che, di fronte all’emergenza, non hanno chiesto nulla di più: i duchi si sono vaccinati secondo i protocolli stilati dal governo inglese presentandosi come chiunque altro al centro vaccinale, vestiti come chiunque altro.

Un richiamo all’unità nazionale per un nuovo posizionamento della royal family da cui, è inutile negarlo, ne dipenderà anche il futuro.

(Francesca Mill – Vogue)