Taylor Mega e Dayane Mello più complici che mai

Tutto si può dire di Taylor Mega e Dayane Mello ma non che non siano amate dal pubblico. Per motivi diversi, infatti, le due hanno un ottimo seguito sui social e tantissime persone adoranti che non vedono l’ora di scoprire nuove foto o video. La bionda friulana ha fatto la fortuna sui social network mostrando uno stile di vita lussuoso e sopra le righe ma anche un fisico perfetto, frutto di tanto esercizio e di qualche ritocchino. Dayane Mello, invece, ha conquistato un’ottima fanbase partecipando all’ultima edizione del Gf Vip, diventandone una delle protagoniste principali. Apparentemente le due non hanno molto in comune ma pare che siano state viste molto spesso insieme in atteggiamenti complici. A Milano già si mormora e qualcuno sembra non vedere di buon occhio questa nuova intesa tutta femminile.

A rilanciare le voci, sempre più insistenti, che circolano a Milano è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che in una delle sue chicche ha rivelato la frequentazione sospetta tra le due bellissime ragazze. “Le due showgirl sono infatti sempre più complici ed è facile avvistarle consumare luculliani aperitivi al lussuoso hotel Bulgari di Milano”, si legge sul settimanale. C’è chi parla di una frequentazione che si starebbe evolvendo in un rapporto che andrebbe ben oltre l’amicizia e chi, invece, parla di progetti professionali che le due starebbero avviando insieme.

Quel che è certo è che entrambe in passato si sono mostrate molto aperte a esperienze amorose con persone del loro stesso sesso. Taylor Mega, dopo aver partecipato in qualità di ospite al Grande Fratello 16, ha trascorso un’intera estate insiema a Erica Piamonte, concorrente di quella stessa edizione conosciuta proprio all’interno della Casa. Tra le due sembrava esserci la passione e il convolgimento alla base di una love story ma poi tutto è sfumato in una bolla di sapone ed entrambe si sono successivamente fidanzate con dei ragazzi.

Dayane Mello nel corso del Gf Vip ha avuto un rapporto molto intenso con Rosalinda Cannavò, tanto che per diverse settimane anche in questo caso si è parlato della possibile nascita di un rapporto sentimentale omosessuale. Anche la brasiliana, così come Taylor Mega, non ha mai precluso le sue esperienze amorose e ha dichiarato di aver in passato avuto dei trascorsi con altre donne. Ecco perché i loro incontri a Milano in una cornice così esclusiva potrebbero essere le basi per qualcosa di importante. “Tra loro sguardi di intesa e grande sintonia. Solo amicizia o l’ avvio di un sodalizio professionale?”, scrive Dandolo, che poi rivela un retroscena.

“Due prezzemoline della tv non vedono di buon occhio questo neonato rapporto. Chi sono e perché?”, si chiede Alberto Dandolo. I nomi non si conoscono ma è facile intuire che dietro i malumori per questa nuova intesa possa celarsi un pizzico di gelosia per eventuali comparsate in tv di coppia, che si traducono in visibilità maggiore per Taylor Mega e Dayane Mello.

Francesca Galici, ilgiornale.it