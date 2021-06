Rai2, stasera andrà in onda “Game of Games – Gioco Loco”

Stasera l’intrattenimento torna di casa su Rai2 alle 21.25 con Simona Ventura che, con la sua verve, riapre le porte del grande lunapark di “Game of Games – Gioco Loco”, promettendo di regalare leggerezza e divertimento. Il game show vede, 6 VIP sfidarsi tra loro, nel tentativo di portare al gioco finale altrettanti concorrenti NIP che possono così tentare di accaparrarsi il montepremi in palio. I 6 ospiti di questa puntata sono: Maddalena Corvaglia, Enzo Miccio, Gilles Rocca, Scintilla, Totò Schillaci ed Ema Stokholma. Ad accoglierli, il grande lunapark di Game of Games – Gioco Loco, prodotto da Blu Yazmine che, con i suoi giochi sorprendenti e dal grande impatto visivo, saprà dare del filo da torcere anche al concorrente più preparato. Mai sottovalutare, infatti, le reazioni improvvise quanto rapide che si innescano proprio nell’istante in cui uno dei due sfidanti commette un errore durante una prova. Del resto, come si è già potuto vedere, non è raro assistere a un concorrente che “vola via” o finisce in acqua.