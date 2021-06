Il lusso riscopre il fascino di Venezia. In Laguna sfila anche Saint Laurent

Non solo irrinunciabile meta retail. In luglio, Venezia si appresta a fare da sfondo ad importanti passerelle. Saint Laurent tornerà a sfilate dal vivo allestendo un défilé in collaborazione con Doug Aitken, vincitore del Premio Internazionale alla Biennale di Venezia nel 1999 con la video installazione ‘Electric Earth’. L’artista svilupperà un concept speciale per il marchio di Kering che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha svelato le recenti collezioni prêt-à-porter primavera/estate 2021 e autunno/inverno 2021-22 con due video digitali ambientati in location scenografiche.

Il brand non ha fornito dettagli sull’evento, ma si prevede potrebbe trattarsi di un défilé maschile. In passato, il marchio, la cui direzione creativa è affidata a Anthony Vaccarello, ha svelato le sue proposte menswear a New York e Malibu.

E invece stato annunciato ufficialmente che Valentino presenterà la collezione Alta Moda autunno/inverno 2021-22 nella città lagunare il 15 luglio, data che nasce dall’esigenza di posticipare la produzione a causa dei ritardi dovuti alla pandemia. “L’attuale modalità ‘viaggia con la fantasia’ in cui ci troviamo mi ha spinto sognare più in grande. La mia prossima collezione Couture s’intitolerà Valentino Des Ateliers e l’approccio generale a questo progetto ha molto a che fare con il nome stesso. Venezia è la cornice perfetta della collezione Valentino Des Ateliers”, ha spiegato in una nota il direttore creativo della casa di moda romana Pierpaolo Piccioli. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della Federation de la Haute Couture et de la Mode oltre ai canali digitali. Un selezionato numero di ospiti sarà invitato a Venezia, nel rispetto delle norme di sicurezza.

A precedere Saint Laurent e Valentino ci ha pensato l’americano Rick Owens che ha allestito le ultime tre sfilate, di cui due da gennaio 2021 a oggi, in diverse location della città dove ha soggiornato di frequente negli ultimi 10 anni.

Spesso ambientazione di campagne pubblicitarie, redazionali ed eventi, Venezia fu scelta come location per un fashion show da Karl Lagerfeld per la cruise 2010 di Chanel. Il Kaiser della moda è stato tra i primi a credere nelle passerelle in giro per il mondo puntando anche alla Serenissima che quest’anno festeggia i 1.600 anni dalla fondazione.

(Panbianconews)