Live, Cristiano Malgioglio cade dalla poltrona in diretta: “Colpa dei pantaloni”

Dopo quella di Mara Venier (la cui sorte è stata decisamente più infausta) un’altra caduta ha caratterizzato la recente domenica di intrattenimento televisivo, quella di Cristiano Malgioglio. Il cantante, ospite di Live! da Barbara D’Urso, è scivolato durante la diretta, costringendo la conduttrice a interrompere il programma per alcuni minuti tra gag e risate.

Cristiano Malgioglio è stato ospite, insieme a Loredana Lecciso, della trasmissione domenicale Live Non è la D’Urso per parlare di Albano Carrisi (della gaffe sull’estinzione dei dinosauri) e degli esordi della showgirl. Una parte in “esclusiva” del programma che si è trasformata, però, in un divertente siparietto a causa di un inconveniente che ha visto protagonista proprio l’eclettico artista. Mentre Loredana Lecciso stava parlando, infatti, Cristiano Malgioglio è caduto dalla sua poltrona, rovinando a terra tra lo sconcerto generale. Il cantautore è scivolato giù dalla seduta per colpa degli aderenti e scivolosi pantaloni di pelle. Dopo un momento di smarrimento generale, nel quale la Lecciso e la D’Urso hanno esitato alcuni istanti, le due sono scoppiate a ridere prendendosi gioco di Malgioglio, ancora a terra visibilmente imbarazzato dall’accaduto. “Ma roba da pazzi – ha esclamato il cantante poco dopo la caduta – adesso rimango così! Sono scivolato perché questa poltrona…è colpa dei pantaloni!”.

La mente è andata immediatamente alle “conseguenze” del divertente scivolone: “Adesso finirò su Striscia la Notizia!! Ohi ohi”. Non è infatti la prima volta che il tg satirico di Antonio Ricci inserisce spezzoni trash e divertenti presi da “Live” nella rubrica “I nuovi mostri”. E’ invece la seconda volta che Cristiano Malgioglio finisce a terra in una trasmissione di Barbara D’Urso. L’ultimo episodio simile era accaduto nel 2018 quando, al termine di un’esibizione canora, il cantante era inciampato, trascinando a terra con lui anche la conduttrice. La caduta dalla poltrona avvenuta a Live! la scorsa domenica è stata subito protagonista sui principali social network. Nel giro di pochi minuti dall’accaduto, infatti, decine di video e post hanno riempito Twitter e Instagram e nonostante i follower abbiano pensato che fosse tutto organizzato, il siparietto divertente ha catturato l’attenzione di molti telespettatori e internauti.

Novella Toloni, ilgiornale.it