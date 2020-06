AMAZON PRIME VIDEO: 5 NOVITÀ IN ARRIVO

Amazon Prime Video non si ferma, continuano ad uscire le novità

Amazon Prime Video non frena la sua messa in opera di nuove uscite, e anche per il prossimo futuro sono in arrivo almeno 5 interessanti show che non si possono perdere. L’utenza che segue la piattaforma streaming di Amazon è sempre in aumento, grazie al fatto che oltre a rinnovarsi costantemente sta aumentando sempre di più la qualità di quello che propone.



Dunque non solo la quantità, ma anche la qualità sta divenendo una priorità per Amazon Studios. La prima novità è Big Fish e Begonia, film di animazione che unisce classicità e modernità. Una seconda proposta è Son of Gun, un heist-mvie che vede protagonista Ewan McGregor. Terza uscita interessante è il kidnap-drama The Captive – Scomparsa, che vede come protagonista Rosario Dawson e Ryan Reynolds. Il quarto show è Pusher di Nicholas Winding e infine quello che completa l’affascinante cinquina di proposte, ovvero Soldado. Diretto da Stefano Sollima, rappresenta il sequel di un altro famoso titolo, ovvero Sicario.





Nicola Capecchi, PrimevideoItalia.it