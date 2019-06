Lunedì tornerà, su Rai1, “Techetecheté”

Lunedì 3 giugno, alle 20.30, torna Techetechetè, il programma di Rai 1 dedicato alle pagine più belle della memoria televisiva e cinematografica italiana. Lo firmano Elisabetta Barduagni e Gianvito Lo Maglio, con una squadra di 9 autori.

Ad aprire la nuova stagione di Techetechetè sarà un omaggio a Fabrizio Frizzi, dagli esordi con la Tv dei ragazzi ai grandi show del sabato sera, passando per la lirica, i quiz, la fiction, la canzone, il ballo. Classici della sua carriera, ma anche immagini meno viste. Un ritratto affettuoso, commosso, divertente di un grande protagonista della televisione.

Proprio per questo il titolo della puntata, realizzata da Francesco Valitutti, che con Fabrizio Frizzi ha lavorato più volte, è Stasera… Fabrizio Frizzi: esattamente cinquant’anni fa la Rai mandò in onda un famoso varietà di Antonello Falqui, intitolato Stasera… e dedicato ogni volta a un grande protagonista dello spettacolo.