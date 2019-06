Domani andrà in onda, su Canale 5, il meglio di “Melaverde” con Edoardo Raspelli

Domani, nella lunga mattinata televisiva di Canale 5, Edoardo Raspelli terrà compagnia agli spettatori dalle 11.20 con una “Storia di Melaverde”. Edoardo Raspelli sarà di nuovo alla scoperta di un piccolo animale e dopo un’accurata ricerca da perfetto Sherlock Holmes tra le cime della Valle Camonica a Darfo Boario Terme (Bs), incontrerà la protagonista della puntata di oggi: la lumaca o chiocciola. Scopriremo come vive questo animale, le sue caratteristiche seguendo tutte le fasi della sua crescita, dalle uova fino all’età adulta. Pensate che questo animale veniva allevato nell’antichità fin dall’epoca Romana … questa particolare attività si è tramandata ed evoluta nel tempo, fino ai nostri giorni in cui un giovane agricoltore, deciso a riqualificare il terreno di famiglia, alleva queste chiocciole in modo completamente naturale … tutto questo in un’azienda ricca di sorprese. La puntata si concluderà con un Edoardo Raspelli intento ad allenare le sue “lumache da corsa”, ma che cosa avrà in mente? Se volete scoprirlo non perdete questa Storia di Melaverde!

Dalle 11.50, poi, Edoardo Raspelli raggiungerà Orsenigo, in provincia di Como, ospite di una grande famiglia di maestri cioccolatieri che in sette decenni ha trasformato la piccola azienda, fondata nel 1946, in un polo produttivo all’avanguardia nella produzione di cioccolata Italiana straordinaria, che raggiunge con successo tutto il mondo, la ICAM. Scopriremo quindi i segreti del cioccolato partendo dalla sua materia prima, il cacao, andando a scoprire come viene coltivato e lavorato per poi compiere un lungo viaggio che, dalle Americhe o dall’Africa, lo porta in stabilimento. Entreremo in produzione per vedere come dalla pasta di cacao, ottenuta con le prime lavorazioni, nasce il cioccolato poi trasformato nelle classiche barrette a cui non sappiamo dire di no! Faremo insieme un viaggio che ci porterà dal seme di cacao al cioccolato pronto da gustare.