Bosso-Mazzariello a Umbria jazz

Si esibiranno il 15 luglio alla Galleria nazionale dell’Umbria

Tandem live at Umbria Jazz Winter è il nuovo album di Fabrizio Bosso e Julian Olivera Mazzariello, che i due proporranno al pubblico di Umbria jazz il 15 luglio alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria. Registrato nella notte di Capodanno 2018, in occasione dell’edizione invernale del festival a Orvieto, il disco – sottolinea Uj – rappresenta la “naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico” dell’intesa musicale che intercorre tra Bosso e Mazzariello. Questi hanno percorso in tandem gran parte delle loro carriere, verso obiettivi condivisi. Una lunga storia di musica e di amicizia, quella tra il trombettista torinese ed il pianista anglo italiano, cominciata nei primi anni del 2000 con la comune militanza negli High Five, band di giovani emergenti con un grande avvenire. Da lì in avanti nei tanti progetti di Bosso quella di Mazzariello è stata una presenza costante, dal quartetto (una delle migliori band stabili del jazz italiano) alla formazione più estesa di “Duke”.

Ansa