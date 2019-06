‘Apollo Soundtrack’, la colonna sonora dell’allunaggio firmata Brian Eno

Il 18 luglio nella Cava del Sole a Matera si terrà un concerto con gli Icebreaker e il chitarrista B.J. Cole per il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna. Atteso Roger Eno, autore delle musiche insieme al fratello e a Daniel Lanois

Che musica avrebbero potuto ascoltare Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettendo piede sulla luna il 20 luglio 1969? E qual era la potenziale colonna sonora all’interno dell’Apollo 11 pilotato dal loro compagno Michael Collins? A dare una possibile risposta a questa soltanto apparentemente amena domanda ha pensato nel 1983 Brian Eno insieme con il fratello Roger e con Daniel Lanois. L’album si intitolava Apollo: Atmospheres and Soundtracks e inizialmente la musica doveva servire per il film documentario prodotto dalla Nasa Apollo diretto da Al Reinert, il quale decise poi, visto il tiepido successo di pubblico, di modificare radicalmente il film, cambiandone il titolo in For all mankind e aggiungendo commenti e parlati, spingendo così Eno a cambiare anche la colonna sonora.Nell’album della musica originale, invece, il sintetizzatore Yamaha DX7 di Brian Eno ovviamente la fa da padrone, fissa per sempre il concetto di “musica spaziale”: “Il suono di questo album è il suono di uno spazio mitizzato, lo spazio della frontiera americana che oggi non esiste più” disse Eno parlando di Apollo: Atmospheres and soundtrack.Il 18 luglio sarà possibile riascoltare la musica di quell’album a Matera in occasione delle celebrazioni per la Capitale europea della Cultura 2019 e per il cinquantenario dell’allunaggio. Leonardo, l’azienda italiana attiva nell’aerospazio, e la Fondazione Matera Basilicata 2019, hanno affidato la performance multimediale Apollo Soundtrack agli Icebreaker, una folta formazione che si occupa di musica minimalista. Sul palco con loro Roger Eno e il maestro della Pedal Steel Guitar B.J. Cole. Sullo sfondo una serie di immagini mozzafiato scattate dallo spazio.Musica a gravità zero, dunque, nella performance multimediale Apollo soundtrack per il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna che si terrà il prossimo 18 luglio, proprio a ridosso di quel fatidico 20 luglio 1969, nello scenario di Cava del Sole, a Matera.

Carlo Moretti, repubblica.it