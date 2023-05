Transformers: Il Risveglio, nuovo trailer

Il nuovo trailer dell’atteso film sui Transformers che tornano al cinema a giugno 2023 ha incuriosito molto i fan che si aspettano forti emozioni e tanto divertimento

Il 7 giugno 2023 gli amati Autobots tornano al cinema con Transformers: Il Risveglio diretto da Steven Caple Jr. e scritto da Joby Harold e Darnell Metayer & Josh Peters. Basato sempre sui celebri giocattoli Hasbro come i film precedenti, questo nuovo film ricco di azione che ritrova tra i produttori anche Steven Spielberg, promette grandi emozioni e una certa dose di adrenalina. Pochi giorni fa è stato condiviso il nuovissimo trailer con tante immagini che suggeriscono i toni e lo stile di Transformers: Il Risveglio che in Italia uscirà distribuito da Eagle Pictures.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO, LA TRAMA UFFICIALE DEL FILM

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon. Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson, Cristo Fernández.

CHI O MEGLIO COSA SONO I TRANSFORMERS

I Transformers sono dei famosi giocattoli nati negli anni ’80 con marchio Hasbro e Tamara Tomy che poi hanno dato vita a serie tv animate e poi agli esplosivi film di Michael Bay. Il primo film risale al 2007 e poi il franchise è continuato con grande successo ed effetti digitali sempre più professionali e curati. Optimus Prime e Bumblebee sono tra i personaggi più noti e amati della saga, appartenenti alla categoria dei Transformers ovvero forme di vita robotiche extraterrestri modulari autoconfiguranti in lotta tra loro in una guerra civile senza fine. Sulla Terra assumono la forma di mezzi di trasporto come camion, auto, aerei, treni e navi passando inosservati fino a quando devono entrare in azione.