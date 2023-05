Serata western all’italiana con “Da uomo a uomo”

“Da uomo a uomo”, in onda lunedì 1° maggio alle 21.15 su Rai Movie, è un complesso e avvincente revenge western del 1967, scritto da Luciano Vincenzoni che, nei due anni precedenti, aveva sceneggiato con Sergio Leone “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto e il cattivo”. Anche per questo il film regge il confronto con i capolavori citati, e non solo per il sostegno dato dalla presenza di Lee Van Cleef, ma per un confezionamento d’insieme che spinge il prodotto verso l’alto, musiche di Ennio Morricone comprese. Il piccolo Bill assiste al massacro della sua famiglia da parte di cinque criminali: si salva grazie all’intervento di uno sconosciuto e, una volta cresciuto e diventato bravo a maneggiare le armi, decide che è arrivato il momento di trovare gli assassini e vendicarsi. Un misterioso pregiudicato, Ryan, è il primo che Bill vorrebbe far fuori, ma ben presto si rende conto che il cattivo della situazione non è lui. Regia di Giulio Petroni, con John Philip Law, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Mario Brega.