Principe William e Kate Middleton comprano la pizza da asporto

I principi di Galles in versione inedita: guarda che fattorini “surreali”!

Il principe William e Kate Middleton in veste di fattorini della pizza hanno fatto una consegna a sorpresa ai giocatori e allo staff del Doelais Rugby Football Club durante la loro gita nel Galles e si sono pure calati con la corda da una scogliera.

Sono gli ultimi impegni prima della settimana cruciale dedicata all’incoronazione di Re Carlo. In vista del 6 maggio, William e Kate hanno rivestito un ruolo “surreale”!

In visita al Central Beacons Mountain Rescue Team il principe William e Kate Middleton hanno preso parte a un’attività di addestramento, compresa una discesa con la corda da una scogliera, e a una dimostrazione di salvataggio con i cani da ricerca. Poi i principi di Galles si sono diretti al Dowlais Rugby Club per incontrare i giocatori e lo staff. Prima però si sono fermati a comprare una pizza per tutti.

La pizza a domicilio di Will e Kate

Il principe William, 40 anni, e Kate Middleton, 41 anni appena compiuti, si sono fermati da un venditore ambulante di pizze e hanno ordinato 22 porzioni scegliendole tra quelle ai peperoni, al formaggio di capra, al pollo alla griglia e le classiche margherite. Con i cartoni caldi poi sono andati a portarli ai rugbisti per pranzare insieme a loro. Peter Morris, proprietario del Little Dragon Pizza Van, che ha servito la coppia, ha detto alla rivista “People”: “La principessa ha chiesto se facciamo il nostro impasto e ha detto che adorano fare la pizza con i loro figli”. Infatti, alla Middleton piace cucinare con i suoi bambini, il principino George, 9 anni, Charlotte, 7 e Louis, 5. “Fare la pizza per il futuro re e regina è surreale”, ha aggiunto Morris.

Il principe William mangia sul divano

Kate Middleton a proposito di pizza ha confidato tempo fa che il principe William adora mangiarla sul divano e lo ha definito “un incubo”. Fa sorridere pensare al figlio del re che si abbuffa del piatto italiano per eccellenza sul sofà di corte. E così quando sono entrati nel locale del Dowlais Rugby Club, il marito della Middleton ha subito detto di tenersi alla larga dai divani gialli e lei ha replicato scherzosamente ricordando la brutta abitudine reale!

Tra una settimana la cerimonia d’incoronazione

Conclusa la gita nel Galles, il principe William e Kate Middleton tornano a corte per prepararsi alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo che si terrà nell’abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio. La coppia insieme ai tre figli (George farà il paggetto insieme ad altri ragazzini scelti dal sovrano) parteciperà agli eventi in programma. Con loro ci sarà anche il principe Harry che volerà a Londra dagli Usa lasciando a Montecito Meghan Markle e i figli Archie (che proprio quel giorno spegne 4 candeline) e Lilibet Diana, la principessina da poco battezzata. Saranno momenti importanti per la storia di famiglia e non sono esclusi colpi di scena.