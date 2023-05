Per i Frankie Goes To Hollywood è nuovamente tempo di Relax: ecco la reunion

La band suonerà insieme per la prima volta dopo 36 anni nel corso delle cerimonie prima dell’inizio dell’Eurovision Song Contest che terrà a Liverpool

Tornano i Frankie Goes To Hollywood. La band divenuta celebre negli Anni 80 con brani come “Relax (Don’t Do It)” e “The Power of Love“, ha annunciato che si riformerà in occasione dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma a Liverpool, città della band, dal 9 al 13 maggio. Lo ha annunciato il cantante Holly Johnson, con un post su Instagram. L’ultima esibizione insieme dei Frankie Goes To Hollywood risale a 36 anni fa.

I Frankie Goes To Hollywood, come ideali padroni di casa, daranno il benvenuto alle delegazioni dei Paesi partecipanti nel corso delle cerimonie che precederanno l’inizio vero e proprio dell’Eurovision Song Contest. La band suonerà domenica 7 maggio al Big Eurovision Welcome fuori dalla St. George’s Hall.

La parabola dei Frankie Goes To Hollywood

Quella dei Frankie Goes To Hollywood è stata una carriera tanto luminosa quanto breve. Guidati dal cantante Holly Johnson, emergono nella scena inglese dei primi Anni 80. A permettere il loro lancio definitivo è il produttore Trevor Horn, che offre loro un contratto per la sua etichetta ZTT. Il singolo che li rivela al mondo è “Relax”, il cui successo è pari alle azioni di censura cui viene sottoposto da radio e televisioni a causa del testo particolarmente esplicito. La canzone fa parte dell’album “Welcome to the Pleasure Dome”, uscito nel 1984 e da cui vengono tratti altri tre singoli di grande successo: la title track, “Two Tribes” accompagnata da un video in cui i leader politici di Stati Uniti e Unione Sovietica lottano in un’arena, e “The Power of Love”, da molti considerata la ballad più bella del decennio. Il gruppo pubblica poi nel 1986 il secondo album, “Liverpool”, che però non replica il successo del lavoro di debutto. Litigi e dissidi interni portano quindi allo scioglimento del gruppo con Holly Johnson che prova a intraprendere una carriera solista.

I passati tentativi di reunion

Non è la prima volta che si prova a rimettere insieme i Frankie Goes To Hollywood. Un primo tentativo, portato avanti dall’emittente britannica Vh-1, va a vuoto nel 2003. L’anno seguente Paul Rutherford, Jed O’Toole e Mark O’Toole rimettono insieme il gruppo per un toru però con Ryan Molloy alla voce al posto di Holly Johnson. Al momento però di progettare un nuovo album cambiano nome per evitare guai legali con Johnson e alla fine si sciolgono annullando sia l’idea del disco che le date dal vivo che avevano fissato.