Ilary Blasi compie gli anni, guarda la cena romantica con Bastian Muller

Auguri social e selfie d’amore tra la conduttrice e il nuovo compagno

Ilary Blasi compie 42 anni e festeggia con Bastian Muller. Per il primo compleanno con il nuovo fidanzato ha scelto una location romantica e riservatissima. Petali di rosa, cenetta a lume di candela e nessuno intorno. Ilary e Bastian brindano all’amore dedicandosi selfie appassionati e piccoli fotogrammi di una notte tutta per loro. Lei indossa un abito sottoveste e la scollatura è provocante e sensualissima. Lui le scrive: “Amore mio”.

Va proprio a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice tv ha scelto di festeggiare il primo compleanno con il vichingo tedesco in una location da sogno. Dagli scatti social pare un tempio al cui interno c’è solo un tavolo imbandito illuminato da candele e lanterne. Raggiungono il centro di questa location esotica e meravigliosa tenendosi per mano. Lei mostra la schiena nuda e lo scollo intrigante, lui è vestito di chiaro ed è più affascinante che mai. “Buon compleanno amore mio” ha scritto il manager postando la foto di loro due abbracciati. Lei ha ripostato la storia orgogliosa e felice.

Gli auguri della famiglia Per il compleanno di Ilary Blasi Chanel Totti ha scelto una foto di qualche anno fa. Mamma e figlia sono in spiaggia, la Blasi è più sexy che mai con il suo bikini che fatica a contenere le sue forme e la piccola Chanel è al suo fianco sotto l’ombrellone, insieme guardano in un seggiolino dove probabilmente c’è Isabel neonata. Uno scatto dolcissimo tutto al femminile per fare gli auguri alla conduttrice. E poi un’altra immagine delle due, recente questa volta, con i biondi capelli lunghi sciolti e gli occhiali da sole, in posa per un selfie con il Vesuvio alle loro spalle. “Auguri, non cambiare mai” ha scritto la figlia.

La svolta di Ilary Blasi Il 2023 è l’anno della svolta per Ilary Blasi. Si è lasciata alle spalle la separazione da Francesco Totti e ha iniziato una nuova vita amorosa con Bastian Muller. Sta affrontando l’iter giudiziale che definirà l’addio dall’ex calciatore (un primo provvedimento ha stabilito l’assegno di mantenimento dei figli e l’assegnazione della villa all’Eur), ma sta anche lavorando con successo all’Isola dei famosi mettendo in mostra la sua solita verve e ironia. Si divide tra Roma dove vive e Milano, dove conduce la puntata della trasmissione, ma trova anche il tempo per dedicarsi a Bastian. Lui spesso è ospite nella Capitale nella casa che un tempo abitava Totti, insieme Ilary e il nuovo compagno si divertono tra passeggiate romantiche, cene con gli amici e giochi al parco con Isabel Totti (facendo infuriare Francesco Totti).