Francesca Sofia Novello, cartoline da Sorrento con gli amici

Si gode un anticipo d’estate e posta sui social gli scatti più belli delle sue giornate al mare

Francesca Sofia Novello si è goduta qualche giorno di divertimento con gli amici a Sorrento. Per stavolta sua figlia Giulietta è rimasta a casa con papà Valentino Rossi e la modella è partita per qualche giorno da dividere tra relax e lavoro. Dagli scatti in abito da sera a bordo piscina ai video in costume in riva al mare, non ha dimenticato di inviare qualche bella cartolina social ai suoi follower.

Sono stati giorni spensierati e all’insegna dell’allegria quelli che Francesca Sofia Novello ha trascorso a Sorrento. A spasso per i vicoli della città si è goduta un gelato e un po’ di shopping al mercato insieme a Ginevra Mavilla e alle altre amiche. In bikini sugli scogli ha sfoggiato il fisico tonico e asciutto e non si è fatta mancare nemmeno una sessione di yoga al tramonto. I brindisi e le serate glamour a bordo piscina non si sono fatte aspettare: la modella ha posato con un abito bianco cut-out attillato che enfatizzava la sua forma perfetta.

Mamma da un anno

A marzo Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno festeggiato il primo compleanno della loro Giulietta con un party bucolico nel ranch di Tavullia. Un pranzo semplice con gli amici all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. “Fare il papà è una figata”, ha dichiarato il campione di Moto GP a proposito della sua esperienza da genitore.

Una famiglia perfetta – Tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi tutto procede a meraviglia. Stanno insieme dal 2017 e sono più innamorati che mai. Presissimi dai rispettivi impegni di lavoro, riescono sempre a trovare il momento giusto per stare insieme e godersi qualche attimo con la loro Giulietta. Hanno iniziato il 2023 con un bel viaggio in famiglia alle Maldive, condividendo gli attimi più belli con i follower. E’ da tempo che si vocifera di nozze imminenti per loro e la modella ha sfoggiato al dito l’anello di fidanzamento, ma per ora su quel fronte tutto tace.