Capelli, “Umbrella hair”: tutto sul trend forte di primavera

Tecnicamente, sono capelli bicolore. Si chiama “Umbrella Hair” una delle tendenze di punta di questa primavera che sta andando forte sui social e tra le celebs. Si tratta, sostanzialmente, di unire a contrasto due nuance, accentuando e mantenendo tra loro una definizione netta. L’effetto complessivo è quello di un look tra l’audace e il divertente.

I capelli creano così anche un gioco di profondità diverse, tra tonalità chiare e scure. La lunghezza consigliata, per esaltare al massimo questo stile, è quella medio-lunga. In genere, la tonalità più chiara va applicata nella parte superiore della capigliatura e intorno al viso, per dare luminosità. La più scura sotto, nell’area della nuca. Gli accostamenti di colore consigliati sono quelli in deciso contrasto tra loro, come ad esempio il biondo e il nero, il viola e il nero, il verde e il nero, il rosso acceso e il castano, il rosa e il castano e così via.

Infine, una curiosità sul nome dedicato a questo trend. Gli “Umbrella hair“, letteralmente “capelli a ombrello”, evocano effettivamente un parapioggia bicolor. Con la parte esterna, quella esposta alle intemperie, di un colore e quella interna di una tonalità diversa. Impossibile passare inosservate.