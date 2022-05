L’Atlante che non c’è su Rai 5

In Sardegna con Grazia Deledda

“L’Atlante che non c’è”, il programma di Rai Cultura condotto da Marco Vivio in onda lunedì 2 maggio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, viaggia in Sardegna, dove rivivono le pagine di Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1927. “In Sardegna con Grazia Deledda” va alla scoperta di riti, tradizioni, usi e costumi di una delle isole più affascinati del Mediterraneo con lo scrittore Marcello Fois, la giornalista Elvira Serra, la scrittrice Graziella Monni e lo studioso della letteratura italiana Dino Manca.