Dirty Dancing, annunciato il sequel: Jennifer Gray tornerà nei panni di Baby

Il seguito del cult del 1987 è stato è stato rivelato al Cinemacon di Las Vegas, ma non si conoscono altri dettagli oltre alla partecipazione dell’attrice del primo film

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”, lo sappiamo. Una frase, e un film, rimasti nella storia del cinema. Iconici, come le scene e i personaggi che dal 1987 abbiamo imparato ad amare. I fan di Dirty Dancing saranno felici e incuriositi di sapere che il sequel del film è in lavorazione, con Jennifer Gray che tornerà nei panni della timida ma determinata Frances Houseman.

DIRTY DANCING, IL SEQUEL

“Jennifer Gray tornerà al Kellerman Resort nel prossimo capitolo” ha detto una voce fuori campo mentre venivano proiettati filmati originali di Dirty Dancing durante la presentazione di Lionsgate al Cinemacon di Las Vegas. Kellerman è il resort di lusso di Catskills, dove è stato ambientato il film del 1987. Non ci sono ancora altre informazioni su questo “capitolo successivo”, anche se Dirty Dancing ha fatto da spunto a molte storie nel corso degli anni, non sempre con successo. C’è stata una serie tv, andata in onda nel 1988. Nel 2004 è uscito il prequel Dirty Dancing: Havana Nights, che però fu un flop al botteghino nonostante la presenza di Patrick Swayze nei panni di un istruttore di ballo. Dirty Dancing ha avuto anche una versione musical, che ha riscosso molto successo in tutto il mondo. Nel 2017, inoltre, la ABC ha prodotto un film per la tv con Abigail Breslin e Nicole Scherzinger, che però è stato bocciato dalla critica. Nel 2020 è uscita la notizia di un film in lavorazione ambientato negli anni ’90, con Jennifer Gray nelle vesti di protagonista e produttore esecutivo. Probabile che il progetto in questione fosse proprio il sequel di Dirty Dancing, anche se al momento le informazioni sul film sono top secret.

DIRTY DANCING, LE PAROLE DI JENNIFER GRAY

Alcuni giorni fa Jennifer Gray aveva confermato a People di essere al lavoro sul sequel di Darty Dancing, senza rivelare particolari dettagli. “Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, è come se questa cosa fosse già successa ed è veramente bella” ha raccontato l’attrice, spiegando di essere al lavoro da un paio di anni sulla sceneggiatura del sequel, insieme a Lionsgate. “So, nel mio cuore, che mi piacerebbe dare ai fan o a un pubblico giovane e nuovo un’esperienza che non replicherebbe mai quella, ma che ha lo stesso tipo di basi” ha confidato l’interprete di Baby. Nel sequel, evidentemente, non potrà esserci Patrick Swayze alias Johnny Castle: l’attore è scomparso nel 2009 a causa di un tumore al pancreas.