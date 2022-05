De Martino non c’è, alla festa milanese Belen si scatena con gli amici

La Rodriguez con la sorella al compleanno della sua wedding planner

Con le sorelle Rodriguez la festa è assicurata. Belen e Cecilia al party per il compleanno dell’amica Giorgia Matteucci, wedding planner (aveva organizzato le nozze della showgirl), cantano, ballano, si scatenano animando la tavolata insieme a papà Gustavo e mamma Veronica. Ci sono Ignazio Moser ed Emiliano Bonazzoli, ex calciatore marito della festeggiata, ma è assente Stefano De Martino impegnato a fare lo scugnizzo a Napoli. Belen regala siparietti intriganti.

E se la Matteucci stesse organizzando le nozze di Cecilia? L’atmosfera della festa è decisamente goliardica e divertente con Belen che improvvisa sensuali balletti, si sdraia sulle gambe degli amici e canta a squarciagola con la sorella. Cecilia intervalla momenti di coccole al padre Gustavo, appena uscito dal reality “L’Isola dei famosi”, alla passione per Ignazio Moser. I due sono affiatati e complici e per loro si prospettano i fiori d’arancio. La wedding planner starà già preparando il loro sì?

Mike Myers torna ad esibirsi con i suoi esilaranti personaggi comici. L’attore, celebre per Austin Powers, sarà infatti il protagonista della nuova serie Netflix in uscita il 5 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): Il Pentavirato, di cui è stato diffuso il trailer. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

IL PENTAVIRATO, TUTTI I PERSONAGGI DI MIKE MAYERS

Ne Il Pentavirato, Mike Myers interpreta otto personaggi, cinque dei quali visibili già nel trailer: Lord Lordington, Mishu Ivanov, Bruce Baldwin, Jason Eccleston e Shep Gordon. La serie è stata creata dallo stesso Myers, mentre alla regia c’è Tim Kirby. Il Pentavirato racconta la storia di un giornalista canadese che indaga su una società segreta che esiste fin dal 1347. La sinossi ufficiale parte da una domanda: “E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell’umanità?”. Nel corso delle sei puntate vedremo il celebre comico nei panni di: Ken Scarborough, il protagonista. Si tratta di un giornalista canadese che vuole scoprire tutto sul Pentavirato; Anthony Lanswodne è invece un esperto in cospirazioni; Rex Smith è uno speaker radiofonico esperto in cospirazioni; Lord Lordington è invece il membro più anziano del Pentavirato; Bruce Baldwin è un ex magnate del settore dei media; Mishu Ivanov è un ex oligarca russo; Shep Gordon è un ex manager del mondo rock mentre l’ultimo personaggio, Jason Eccleston, è un esperto della tecnologia, inventore del computer del Pentevarate, Mentor.



Intanto a Napoli, Stefano De Martino si rilassa tra le acque del Golfo sulla sua imbarcazione e con gli amici gusta piatti memorabili che posta senza sconti. A distanze chilometriche, ride e si diverte ma c’è da scommettere che appena rientrerà a Milano correrà dalla sua Belen.