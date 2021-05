Usa, cinque persone arrestate per il rapimento dei tre cani di Lady Gaga

Cinque persone sono state arrestate e incriminate per il loro presunto coinvolgimento in febbraio nel ferimento del giovane che portava a passeggio i cani di Lady Gaga — di nome Asia, Koji e Gustav — e nel loro furto. La popstar si trovava a Roma per le riprese di «Gucci», il nuovo film di Ridley Scott. Lo riferisce la polizia. Tre dei sospetti, tra i 18 e i 27 anni, sono finiti in manette per tentato omicidio. Gli altri due, tra i 40 e i 50 anni, sono stati accusati di complicità nello stesso reato. Ryan Fischer, un amico stretto della pop star, rimase gravemente ferito nella rapina conclusosi con il rapimento di Koji e Gustav, due dei tre pregiati bulldog francesi di Lady Gaga, una razza relativamente rara e ricercata che può essere venduta per diverse migliaia di dollari. Gli investigatori non ritengono che gli arrestati abbiano preso di mira l’uomo in quanto ritenuto il proprietario dei cani ma gli elementi raccolti dimostrerebbero che erano a conoscenza del grande valore degli animali e che volevano rubarli. Uno dei sospetti è la donna che «trovò» i cani nei giorni successivi alla sparatoria, dopo che la star aveva offerto una ricompensa di 500 mila dollari. Una volta restituiti gli animali, gli investigatori hanno scoperto i legami tra la donna e il padre di uno degli altri complici.

Laura Zangarini, Corriere.it