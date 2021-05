Le migliori serie tv da vedere a maggio

Da “Domina” ad “Intergalactic”, passando per altri titoli: scopri le serie tv da non perdere a maggio

Barry 2 (Sky): da lunedì 3 maggio. Genere: Dark Comedy. Cast: Bill Hader, Stephen Root, Henry Winkler, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan. Trama: Barry continua a frequentare il corso di recitazione e portare avanti il suo rapporto con Sally, ma anche il suo lavoro da killer lo reclama e lo costringe a calarsi nei panni del criminale.

John Adams (Sky): da martedì 4 maggio. Genere: Drama. Cast: Paul Giamatti, Laura Linney, David Morse. Trama: La vita politica e privata di John Adams, secondo Presidente degli Stati Uniti d’America, e la storia dei primi cinquant’anni della Nazione, sullo sfondo della Guerra d’Indipendenza dall’Impero Britannico.

Enlightened – La nuova me (Sky): da martedì 12 maggio. Genere: Comedy. Cast: Laura Dern, Luke Wilson, Diane Ladd, Sarah Burns, Timm Sharp, Mike White. Trama: Amy Jellicoe è una dirigente d’azienda che, dopo una crisi di nervi causata dal crollo della propria vita professionale e privata, ottiene il risveglio spirituale grazie ad un percorso di riabilitazione alle Hawaii, decidendo così di riprendere in mano la propria vita.

Domina (Sky): da venerdì 14 maggio. Genere: Drama. Cast: Kasia Smutniak, Isabella Rossellini, Liam Cunningham, Matthew McNulty, Tom Glynn-Carney, Claire Forlani, Christine Bottomley, Colette Dalal Tchantcho, Ben Batt, Nadia Parkes. Trama: Dramma in costume che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio Ottaviano, Livia Drusilla. La sua incredibile storia vera ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano.

Luck (Sky): da martedì 25 maggio. Genere: Drama. Cast: Dustin Hoffman, Nick Nolte, Dennis Farina, John Ortiz, Richard Kind, Kevin Dunn, Ian Hart, Ritchie Coster, Jason Gedrick, Jerry Condon. Trama: Ambientato nel mondo delle corse di cavalli e del gioco d’azzardo, Luck vede Dustin Hoffman nei panni di “Ace” Bernstein, che elabora un piano complesso per invertire le sorti cadenti di un ippodromo della California

Intergalactic (Sky): da lunedì 31 maggio. Genere: Sci-fi. Cast: Savannah Steyn, Sharon Duncan-Brewster, Eleanor Tomilson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe. Trama: Ash Harper è una poliziotta e pilota di una flotta galattica, ingiustamente condannata per alto tradimento. Lungo la strada verso il penitenziario, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave. Morto l’equipaggio, la criminale Tula Quik intende fuggire verso Arcadia. Ash è l’unica a poterli condurre lì.

Vikings 6B (Sky): finale di stagione il 5 maggio. Genere: Avventura, Storico, Drammatico. Cast: Alexander Ludwig, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgard, Alex Høgh, Jasper Pääkkönen, John Kavanagh, Jordan Patrick Smith. Trama: Si riparte dall’ultimo scioccante evento mostrato nella prima metà di questa stagione – ovvero Bjorn trafitto dalla spada di Ivar – e porta a termine il racconto dell’intera saga.

Anna (Sky): da venerdì 23 aprile. Genere: Drammatico. Cast: Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Chiara Tramontano, Giovanni Mavilla, Roberta Mattei, Elena Lietti. Trama: Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela.

The Nevers (Sky): finale di stagione il 24 maggio. Genere: Sci-fi. Cast: James Norton, Laura Donnely, Tom Riely, Olivia Williams, Ann Skelly, Ben Chaplin, Amy Manson, Pip Torrens. Trama: L’eterna lotta del bene contro il male con al centro figure femminili al potere. In una ambientazione fantascientifica, una banda di donne vittoriane dalle abilità fuori dal comune combatte contro nemici potenti, cercando di portare a termine una missione che potrebbe cambiare le sorti del mondo intero.

Jupiter’s Legacy (Netflix): da mercoledì 7 maggio. Genere: Supereroi. Trama: La prima generazione di supereroi decide di cedere l’onere di proteggere la Terra ai propri discendenti. Aumenta la tensione tra le giovani leve, che intendono dimostrare il proprio valore, mentre faticano a tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori.

Halston (Netflix): da mercoledì 14 maggio. Genere: Biopic. Trama: Miniserie che segue il percorso del leggendario stilista Halston, divenuto simbolo di un impero della moda negli anni Settante e Ottanta. La sua vita si divide tra lusso, fama ed eccessi, fino al caso che gli ha stravolto la vita.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Prime Video): da mercoledì 7 maggio. Genere: Drama. Trama: Nuovo adattamento dell’omonimo libro autobiografico di Christiane F., che porta sullo schermo la storia di sei ragazzi. Si offre un’interpretazione moderna delle vicende del testo cult.

The Underground Railroad (Prime Video): da mercoledì 14 maggio. Genere: Drama. Trama: Ambientata nel periodo pre Guerra Civile, questa serie racconta la disperata ricerca della libertà di Cora e la sua fuga per trovare la leggendaria Ferrovia Sotterranea e, spera, la salvezza.

Star Wars: The Bad Batch (Disney Plus): da domenica 4 maggio. Genere: Avventura. Serie che si ricollega al cult animato “Star Wars: The Clone Wars”, di Dave Filoni. L’autore riprende il discorso interrotto, riportando sullo schermo un gruppo di cloni geneticamente modificati.

Marvel’s M.O.D.O.K. (Disney Plus): da mercoledì 21 maggio. Genere: Sitcom. Trama: Serie animata in stop motion che porta sullo schermo MODOK, uno dei villain meno amati della Marvel. Ciò viene fatto, però, in maniera ilare. Le tante sconfitte subite lo hanno condotto a una tremenda crisi di mezza età, tra problemi nel suo matrimonio e una vita familiare in rovina.

tg24.sky.it