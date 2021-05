Balene, leoni, pantere, arrivano in città con MuMu, Musi da Murales, artisti e veterinari Nsl insieme per ambiente e animali

Il canto delle balene o il ruggito del leone. Con un po’ di fantasia si può immaginare di sentirli. E’ la magia del progetto MuMu, Musi da Murales, ideato da un gruppo di street artist e veterinari per descrivere la bellezza degli animali attraverso il gioco di colori e forme dei murales, con lo scopo di sensibilizzare al rispetto della natura in ogni sua forma. Le opere, inaugurate nel parco di via Elena Brandizzi Gianni nelle vicinanze di Rebibbia, sono state rese possibili grazie ad una collaborazione siglata tra l’associazione Arte e Città a Colori, guidata da Francesco Galvano, i medici veterinari della clinica Nsl e il format tv “ProntoVet”, in onda sul canale 74 di Nsl e condotto da Antonio Aversano e Martina Gatto, il Comitato Pratolungo. Madrine d’eccezione le attrici Adriana Russo e Carlotta Rondana, da sempre amanti dei pet, che hanno dedicato il taglio del nastro ai loro adorati cani Devil e Bella. Grande entusiasmo da parte degli artisti del murales,Alessia Lifemeup e Alessandro Marazza, accolti dagli sguardi felici dei bambini arrivati con i loro amici a quattro zampe. Dopo questa prima tappa l’iniziativa green si prepara ad approdare nel quartiere Don Bosco, sulla Tuscolana.