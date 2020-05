Grande successo per la seconda puntata di “Vivi e lascia vivere”

La fiction con Elena Sofia Ricci “Vivi e lascia vivere”, per la regia di Pappi Corsicato, conferma gli ottimi ascolti della puntata d’esordio. Per la seconda puntata, in onda il 30 aprile 2020, sono più di 6.5 milioni di spettatori a seguire Rai1 per uno share pari al 24.5%. Ottimo risultato per “Dritto e Rovescio” su Rete4.

La fiction con Elena Sofia Ricci “Vivi e lascia vivere“, per la regia di Pappi Corsicato, conferma gli ottimi ascolti della puntata d’esordio. Per la seconda puntata, in onda il 30 aprile 2020, sono più di 6.5 milioni di spettatori a seguire Rai1 per uno share pari al 24.5%. Grande sorpresa per “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio su Rete4: è il terzo programma più visto della serata. “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar“, in onda su Canale 5, rappresenta la scelta di 3 milioni di spettatori netti.

Nel dettaglio, la seconda puntata di “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini conquista 6.693.000 telespettatori per uno share pari al 24.5%. “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”, con Johnny Depp e Javier Bardem, è stato visto da 3.031.000 spettatori netti per il 12% di share. Il terzo programma più visto è “Dritto e Rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio è una conferma: 1.779.000 spettatori netti e l’8% di share su Rete4. “No Escape – Colpo di Stato“, il film con Owen Wilson, Lake Bell e Pierce Brosnan in onda su Italia1, è la scelta di 1.506.000 spettatori netti per il 5.5% di share.

“PiazzaPulita”, la trasmissione condotta da Corrado Formigli in onda su La7, è la scelta di 1.274.000 spettatori per il 5.8% di share. “Il Giovane Karl Marx”, in onda su Rai3, è stato visto da 959.000 spettatori netti per il 3.4% di share. La commedia di Vincenzo Salemme “Sogni e bisogni”, in onda su Rai2, è stato visto da 877.000 spettatori netti per il 3.2% di share. “Fantozzi in Paradiso”, il grande classico con Paolo Villaggio in onda su Tv8, fa segnare l’1.6% di share con 456.000 spettatori netti. Il film con Sandra Bullock “Corpi da Reato”, in onda sul Nove, rappresenta la scelta di 578.000 spettatori netti per il 2.1% di share.

FanPage