Fedez e Chiara Ferragni, volontari a Milano per aiutare le famiglie in difficoltà

I Ferragnez hanno deciso di supportare ancora una volta la propria città in modo attivo. In bici, con tuta e mascherine, hanno partecipato all’iniziativa «Milano Aiuta» per supportare anziani e famiglie in difficoltà a causa del coronavirus

«Un’iniziativa del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà». Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver lanciato una delle raccolte fondi più redditizie di sempre, finanziando la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, hanno voluto contribuire in prima persona alla causa solidale del comune di Milano. Giovedì mattina, vestiti di tuta e mascherina, i coniugi Ferragnez si sono presentati all’Ortomercato per raccogliere «casse di frutta e verdura insieme ai volontari».

L’impresa, che ha fatto capo all’iniziativa nota come «Milano Aiuta», è stata documentata da foto e post social. «Abbiamo imbustato le casse di frutta per ogni famiglia per poi ci recarci in uno dei tanti punti di raccolta della città per distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona», ha spiegato Fedez, raccontando come l’iniziativa sia capace di aiutare «4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana».

