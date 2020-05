Albano e Romina Power: ecco come hanno reagito all’attacco di Yari a Barbara d’Urso

Il nostro direttore Roberto Alessi svela come hanno reagito Albano e Romina Power all’attacco di Yari a Barbara d’Urso

Qualche giorno fa, come sappiamo, Yari Carrisi ha pubblicato un inaspettato post sui social, attraverso il quale ha duramente attaccato Barbara d’Urso. Il figlio di Albano e Romina Power ha infatti augurato la morte all’amata conduttrice, finendo, naturalmente, al cento della polemica e dello scandalo per le sue dichiarazioni. L’intero web, così, si è schierato contro Yari, che nel frattempo, poco dopo, ha cercato di fare chiarezza sulla situazione, svelando di riferirsi ai programmi condotti dalla presentatrice, e non alla d’Urso stessa.

Adesso, a parlare di quanto accaduto è il nostro direttore Roberto Alessi, che sull’ultimo numero di Novella 2000, attualmente in edicola, ha scritto una lunga lettera a Yari Carrisi. Il giornalista ha invitato quest’ultimo non solo a tornare sui suoi passi, ma anche a fare le sue doverose e sentite scuse a Barbara d’Urso. Come se non bastasse, Alessi ha anche svelato come Albano e Romina Power hanno reagito all’attacco di loro figlio verso la conduttrice di Pomeriggio Cinque, da sempre loro cara amica. Queste le parole del nostro direttore in merito:

“Tutto questo ha creato fortissimo imbarazzo a tuo padre, di cui sono molto amico (e lo è anche la d’Urso). Sicuramente lo stesso imbarazzo lo avrai creato a tua madre Romina Power, che essendo anche una collega di Barbara, non come cantante, ma come conduttrice televisiva, sarà rimasta scossa da un post così violento. Yari, tu scrivi che vuoi essere lasciato in pace. Ma certe provocazioni creano un interesse di tutti, sei famoso e sei figlio di famosissimi”

Yari Carrisi tornerà a commentare l’accaduto? Ma soprattutto, Albano e Romina Power rilasceranno delle dichiarazioni ufficiali sull’attacco di loro figlio a Barbara d’Urso? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

Novella2000