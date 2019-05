Stasera Rai5 trasmetterà un concerto di Eric Clapton

Tutto il talento di “Slowhand” in un concerto del 2013 per il festival “Baloise Session” di Basilea, con una scaletta (Layla, Wonderful Tonight, Cocaine ) e una line-up di tutto rispetto. E’ il doc musicale “Eric Clapton – Baloise Session”, in onda mercoledì 1 maggio alle 23.00 su Rai5. Nell’arco della sua lunga carriera Eric Clapton si è guadagnato un posto permanente nell’Olimpo dei guitar-heroes. Ha raggiunto uno status al di sopra di ogni categoria. Per Clapton, passare dal Blues all’improvvisazione jazz, dal rock psichedelico al reggae, sembra facile come bere un bicchiere d’acqua, tanto che la fluidità del suo stile e la chiarezza del fraseggio gli hanno guadagnato il soprannome di “Slowhand”. Ha militato negli Yardbirds, nei Cream, Blind Faith, e molto altro ancora.

La Baloise Session registrata nel 2013 per l’omonimo festival musicale, mostra tutto il talento di Clapton, pur affetto da una malattia degenerativa, che poco a poco gli rende sempre più difficili i movimenti. In scaletta i brani Layla, Wonderful Tonight, Cocaine, Ramblin’, Queen of Spades, Knock On Wood, Hocchie Coochie, con una line-up che comprende Andy Fairweather Low seconda chitarra, Paul Carrack alle tastiere, Henry Spinetti alle percussioni, Chris Stainton alle tastiere e Dave Bronze al basso.